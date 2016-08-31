21:43 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Тоттенхэм" арендовал вратаря у "Эспаньола"

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Вратарь "Эспаньола" Пау Лопес продолжит карьеру в чемпионате Англии. "Тоттенхэм" на один сезон арендовал 21-летнего испанца в связи с травмой Юго Ллориса, который выбыл на месяц. Сумма сделки не разглашается. Однако ранее СМИ писали, что "шпоры" заплатят 600 тысяч евро, а также будут иметь право на выкуп контракта игрока за 7 миллионов евро. За новую команду голкипер будет выступать под номером 30. В прошлом сезоне Лопес сыграл в 38 матчах, пропустив 67 мячей при 7 сухих играх.

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