Тошич может подписать контракт с "Гамбургом"

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич может продолжить свою карьеру в Германии. По информации Vesti online, к футболисту проявляет интерес "Гамбург", который рассматривает серба в качестве замены Николаю Мюллеру, получившему тяжелую травму в матче против "Аугсбурга" (1:0).

Напомним, ранее Тошич стал свободным агентом, а в пятницу попрощался с болельщиками ЦСКА. В прошлом сезоне серб провел в чемпионате России 24 матча, в Лиге чемпионов - 4 поединка. Ранее сообщалось, что Тошич подпишет контракт с тульским "Арсеналом". До красно-синих серб выступал в Германии - за "Кельн".