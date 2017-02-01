"Торино" приобрел 19-летнего сербского вратаря, игравшего за "МЮ"

"Торино" объявил о приобретении прав на 19-летнего сербского вратаря Вани Милинковича-Савича. Как сообщает пресс-служба клуба, к новой команде игрок присоединится в июле, а сезон завершит в своей нынешней команде - гданьской "Лехии". На его счету в этом розыгрыше чемпионата Польши 19 матчей и 22 пропущенных гола.
Стоит отметить, что голкипер с 2014 по 2016 год являлся игроком "Манчестер Юнайтед", но не смог зарекомендовать себя в английском клубе.
Milinkovic-Savic al Toro https://t.co/31ZPNtrPSP #SFT pic.twitter.com/BLbHTiHc7b– Torino Football Club (@TorinoFC_1906) 1 февраля 2017 г.