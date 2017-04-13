19:14 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Торино" отказался продавать Белотти в "Челси" за 60 миллионов евро

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"Челси" продолжает попытки приобрести нападающего "Торино" Андреа Белотти, сообщает Tuttosport. Английский клуб предложил за 23-летнего футболиста 60 миллионов евро плюс 40 миллионов – в качестве бонусов за забитые мячи, проведенные встречи и попадание в Лигу чемпионов.

Однако "Торино" не согласился с условиями покупателя и отклонил предложение. В контракте Белотти прописана сумма отступных в 100 миллионов евро. В текущем сезоне чемпионата Италии Белотти провел 28 матчей и забил 24 мяча.

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