"Торино" хочет арендовать форварда "Барселоны" за один миллион евро

Нападающий "Барселоны" Мунир Эль-Хаддади может продолжить карьеру в "Торино". Согласно Sky Sport Italia, туринцы предложили за аренду форварда один миллион евро. При этом в контракте сторон будет прописана опция выкупа для итальянцев в размере 16 миллионов.

Ранее сообщалось, что 21-летний игрок входит в число семи футболистов сине-гранатовых, которые покинут клуб до конца летнего трансферного окна.