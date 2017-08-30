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12:08 | Футбол — Трансферы

"Торино" хочет арендовать форварда "Барселоны" за один миллион евро

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Нападающий "Барселоны" Мунир Эль-Хаддади может продолжить карьеру в "Торино". Согласно Sky Sport Italia, туринцы предложили за аренду форварда один миллион евро. При этом в контракте сторон будет прописана опция выкупа для итальянцев в размере 16 миллионов.

Ранее сообщалось, что 21-летний игрок входит в число семи футболистов сине-гранатовых, которые покинут клуб до конца летнего трансферного окна.

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shpasic

"Торино хочет арендовать форварда Барселоны, которым интересовался Спартак, на один год"

12:09