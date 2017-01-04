16:53 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Торино" арендовал Итурбе с правом выкупа

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"Торино" на своем официальном сайте объявил об аренде парагвайского нападающего "Ромы" Хуана Итурбе. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона с правом выкупа. Ранее сообщалось, что эта сумма может составить 12,5 миллиона евро. 23-летний футболист потерял место в основном составе "Ромы" и провел в серии А всего пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

– Итурбе хороший нападающий, – цитирует сайт "Торино" президента клуба Урбано Каиро. – Он обладает всеми качествами, которые необходимы нашей команде. Он мыслит точно так же, как и мы. Он тоже хочет стать лучше и не устанавливает себе ограничения. С теплотой приветствую Хуана в нашей команде.

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