02:09 | Футбол — Трансферы

"Только что заказали Месси". "Рома" троллит "Барселону"


"Рома" опубликовала шуточное сообщение в своем Твиттере. "Только что заказали это", - говорится в сообщении, проиллюстрированном картинкой с посылкой с надписью "Месси".

Ранее президент "Ромы" Джеймс Палотта заявил, что примет извинения "Барселоны" за "кражу" Малкома, если они отдадут римскому клубу Лионеля Месси.

 

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/news/prezident-romy-primem-izvineniya-barselony-esli-oni-otdadut-nam-messi-1439135/

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