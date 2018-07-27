"Только что заказали Месси". "Рома" троллит "Барселону"

"Рома" опубликовала шуточное сообщение в своем Твиттере. "Только что заказали это", - говорится в сообщении, проиллюстрированном картинкой с посылкой с надписью "Месси".
Ранее президент "Ромы" Джеймс Палотта заявил, что примет извинения "Барселоны" за "кражу" Малкома, если они отдадут римскому клубу Лионеля Месси.
Just ordered this pic.twitter.com/sE38r4cTG7– AS Roma English (@ASRomaEN) 26 июля 2018 г.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/italy/news/prezident-romy-primem-izvineniya-barselony-esli-oni-otdadut-nam-messi-1439135/