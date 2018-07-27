"Только что заказали Месси". "Рома" троллит "Барселону"

"Рома" опубликовала шуточное сообщение в своем Твиттере. "Только что заказали это", - говорится в сообщении, проиллюстрированном картинкой с посылкой с надписью "Месси".

Ранее президент "Ромы" Джеймс Палотта заявил, что примет извинения "Барселоны" за "кражу" Малкома, если они отдадут римскому клубу Лионеля Месси.