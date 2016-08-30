08:47 | ФУТБОЛ — Трансферы

Тиссран предпочел "Ингольштадт" "Арсеналу"

0
0
0

Защитник "Монако" Марсель Тиссран рассчитывает продолжить карьеру в Германии. Как сообщает L'Equipe, 23-летний футболист, которым ранее интересовались "Лестер" и "Арсенал", уже договорился о четырехлетнем контракте с "Ингольштадтом". Немецкий клуб отправил предложение в "Монако" по покупке игрока за 5,5 миллиона евро. Тем не менее, "Эспаньол" тоже хотел бы заполучить африканца, но готов лишь арендовать его с правом обязательного выкупа. В прошлом сезоне Тиссран на правах аренды выступал за "Тулузу"​, забив 1 гол в 36 матчах во всех турнирах.

0
0
0

Материалы REN-TV

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ