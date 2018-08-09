Тибо Куртуа: "Азар в "Реале"? Всегда хотел бы играть с ним"

Новичок "Реала" Тибо Куртуа, передеший в испанский клуб из "Челси", сказал, что его бывший одноклубник Эден Азар порадовался за него. Также 26-летний голкипер поделился мнением о том, может ли нападающий пополнить состав "королевского клуба".

– Если Азар перейдет в "Реал", это будет фантастика, – цитирует Goal Куртуа. – Он очень рад тому, что я перешел сюда. Он великолепный футболист, я бы всегда хотел играть с ним. Посмотрим, что будет в будущем.

Напомним, контракт Куртуа с "Реалом" рассчитан до лета 2024 года. Сегодня он был представлен в качестве игрока мадридцев.