Тиагу Силва: "Надеюсь, что Неймар останется с "ПСЖ"

Защитник "ПСЖ" Тиагу Силва, после матча чемпионата Франции с "Ниццей" (2:1) выразил надежду, что форвард Неймар не покинет клуб этим летом. Ранее сообщалось, что бразилец хочет вернуться в "Барселону", а также к нему проявляет интерес "Реал".

– У Неймара есть контракт с "ПСЖ", я надеюсь, что он останется в команде, – цитирует Canal+ Силву. – Наш клуб – очень мощный и сложный проект и то, что для его реализации требуется немного больше времени – абсолютно нормально. Неймар много работает над собой и над своей физической формой. Я надеюсь, что он останется, потому что команда гораздо сильнее с ним, чем без него.

Бразилец перешел в "ПСЖ" в августе 2017 года, за рекордные 222 миллиона евро, провел за клуб 20 игр и забил 20 голов.