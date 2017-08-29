Темуе Бакайоко: "Переход Дринкуотера? Меня не напугать"

Полузащитник "Челси" Темуе Бакайоко прокомментировал возможный переход в состав лондонцев хавбека "Лестера" Дэнни Дринкуотера. По мнению француза, конкуренция заставит прогрессировать и пойдет на пользу.

- Трансфер Дринкуотера не пугает меня, - приводит SFR Sport слова Бакайоко. - Это конкуренция. Каждая команда нуждается в ней. Это только пойдет на пользу и заставит прогрессировать.

Напомним, что руководство лондонцев готово заплатить за 27-летнего игрока 32 миллиона фунтов стерлингов. "Лисы" хотят получить за игрока сборной Англии 40 миллионов фунтов стерлингов.