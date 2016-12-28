Темуе Бакайоко: "Челси" и "Манчестер Юнайтед"? Не хочу уходить из "Монако"

Полузащитник "Монако" Темуе Бакайоко заявил, что не хочет уходить из команды, несмотря на интерес со стороны "Челси" и "Манчестер Юнайтед". 22-летний француз выступает за клуб с 2014 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей в лиге 1 и забил два мяча.

– Я уверен, что не уйду из "Монако" этой зимой, – цитирует Goal.com Бакайоко. – Я не хочу уезжать. Я хорошо провел первую половину сезона и мне еще есть, что доказывать. Конечно, выступление в чемпионате Англии – мечта любого игрока, но прямо сейчас у меня две цели – победа в чемпионате Франции и пройти как можно дальше в Лиге чемпионов.