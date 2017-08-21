Технический директор "Барселоны": "Стараемся купить игроков без отступных – с этим связаны долгие переговоры"

Технический директор "Барселоны" Роберто Фернандес отметил, что присутствие в команде Лионеля Месси придает игрокам чувство превосходства. Функционер отметил, что новичкам каталонцев необходима игровая практика, чтобы вписаться в схему главного тренера Эрнесто Вальверде.

– Мы знаем, как важен для нас Месси, – цитирует клубное телевидение "Барселоны" Фернандеса. – Он дает нам чувство превосходства. Он важный игрок для всего мирового футбола. Что касается новичков, им нужна игровая практика, чтобы развиваться. Но заиграть в "Барселоне" тяжело.

Мы стараемся купить высококвалифицированных игроков, в чьих контрактах не прописаны отступные. С этим связаны долгие переговоры с их клубами.

Напомним, ранее сообщалось, что "Барселона" ведет переговоры о переходе Филиппе Коутинью из "Ливерпуля", а также Усмана Дембеле из дортмундской "Боруссии".