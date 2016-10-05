06:41 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Тараз" разорвал контракт с Александром Алиевым

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Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев покинул расположение казахстанского "Тараза" и улетел в Киев, сообщают vesti.kz. По словам представителя клуба, контракт был расторгнут по обоюдному согласию из-за семейных проблем футболиста. 

Ранее Алиев защищал цвета киевского "Динамо", "Днепра", "Локомотива" и "Анжи". В составе "Тараза" он провел 13 матчей и забил гол.

Дополнительная информация

http://vesti.kz/kazfutbol/227025/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Сашке нужно в Тосно. Сможет вместе с Артёмкой открыть там Всесоюзный Центр борьбы с алкоголизмом. Или Всесоюзный Центр алкоголизма. Это как получится.

07:41

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