"Тараз" разорвал контракт с Александром Алиевым

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев покинул расположение казахстанского "Тараза" и улетел в Киев, сообщают vesti.kz. По словам представителя клуба, контракт был расторгнут по обоюдному согласию из-за семейных проблем футболиста.

Ранее Алиев защищал цвета киевского "Динамо", "Днепра", "Локомотива" и "Анжи". В составе "Тараза" он провел 13 матчей и забил гол.