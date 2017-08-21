"Суонси" заплатит за игрока "Халла" 16 миллионов фунтов

"Суонси" договорился с "Халл Сити" по приобретении полузащитника Сэмюэля Клукаса, сообщает Sky Sports. Ожидается, что за 26-летнего футболиста клуб премьер-лиги заплатит порядка 16 миллионов фунтов.

Во вторник стало известно, что "Халл" отказался продавать игрока в "Бернли". Клуб Леонида Слуцкого отклонил предложение в размере 10 миллионов фунтов стерлингов. "Халл" хочет продлить контракт с 26-летним хавбеком, который имеет договор с клубом до 2019 года.

Ранее Слуцкий отметил, что сделка близка к завершению. По словам российского специалиста, она будет закрыта в ближайшее время.