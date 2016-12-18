"Суонси" постарается отговорить Сигурдссона от перехода в "Рому" или "Интер"

Руководство "Суонси" постарается удержать в команде полузащитника Гильфи Сигурдссона, сообщает Express. Недавно 27-летний футболист подписал новый контракт с командой, однако ожидается, что зимой его постараются купить "Рома" и "Интер".

В "Суонси" не хотят отпускать исландца, так как считают, что он может помочь команде избежать вылета. Однако футболист хочет играть в еврокубках, чего "лебеди" по итогам сезона предложить не смогут. Летом им пришлось отказаться от заманчивых предложений "Лестера" и "Эвертона", которые предлагали за Сигурдссона 30 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Англии хавбек сыграл в 17 матчах, забил пять мячей и сделал пять голевых передач.