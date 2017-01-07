Судьба трансфера Эбуэ из "Краснодара" в "Селтик" будет определяться советом из бывших футболистов и менеджеров

Полузащитник "Краснодар" Куасси Эбуэ полетит на сборы в ОАЭ с "Селтиком", но не будет тренироваться с командой, пока не получит разрешения на работу в Великобритании, информирует Scotzine. Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер 19-летнего хавбека, благодаря которому "быки" получат 3,5 миллиона евро.

Тем не менее, ивуариец не может получить автоматического разрешения на работу в Шотландии, в связи с чем будет созван специальный совет, состоящий из пяти бывших игроков и менеджеров, которые определят, сможет ли Эбуэ внести вклад в развитие местного чемпионата. Если решение будет положительным – игрок "Краснодара" сможет перейти в "Селтик".

В текущем сезоне африканец провел 18 матчей за "Краснодар" во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.