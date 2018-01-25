Суботич официально стал игроком "Сент-Этьена"

"Сент-Этьен" в своем Твиттере официально объявил о приобретении защитника "Боруссии" Невена Суботича. Ранее сообщалось, что серб подпишет контракт на 2,5 года.

Суботич выступал в составе дортмундцев с 2008 года и дважды становился чемпионом Германии. В текущем сезоне защитник сыграл всего в 5 матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился. Всего за клуб он провел 263 матча и забил 18 мячей.