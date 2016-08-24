Стойкович подписал контракт с "Ноттингемом"

Известный сербский вратарь Владимир Стойкович продолжит карьеру в Англии. Как сообщает пресс-служба "Ноттингем Форест", с 33-летним экс-игроком сборной Сербии был подписан двухлетний контракт. В клуб чемпион-лиги футболист перебрался из "Маккаби" из Хайфы. В прошлом сезоне Стойкович сыграл в 31 матче во всех турнирах, пропустил 34 гола и 13 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.