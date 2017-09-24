Стивен Джеррард: "Нужно молиться, чтобы удержать Коутинью в "Ливерпуле"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что возможность ухода хавбека Филиппе Коутинью из английского клуба будет зависеть от того, попытается ли "Барселона" купить его еще раз. По его мнению, руководство "красных" должно стараться удержать футболиста как можно дольше.

Напомним, летом мерсисайдцы неоднократно отклоняли предложения испанского клуба о переходе бразильского игрока.

– Как удержать Коутинью в "Ливерпуле"? Молиться, – приводит Goal слова Джеррарда. – Филиппе – южноамериканец, он мечтает играть в "Барселоне". Мне кажется, ключевым моментом в этом вопросе станет то, попробует ли она снова купить его, или же она откажется, расстроившись тем, что в прошлый раз не смогла сделать этого. Не сомневаюсь, что "Ливерпуль" хочет удержать Коутинью надолго – его любят в клубе.

На поле он создает гениальные моменты. Он – игрок мирового уровня. "Барселона" не стала бы предлагать такие деньги за игрока, если бы он не был таковым. "Ливерпулю" стоит попытаться удержать Филиппе так долго, как это возможно. С ним и Мане команда становится одной из самых интересных в чемпионате Англии.