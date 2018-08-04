Станислав Черчесов: "Раньше у меня футбол "Монако" ассоциировался с шампанским"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что теперь у него "Монако" ассоциируется с трансфером Александра Головина​. Российский хавбек этим летом перебрался в стан монегасков из ЦСКА.

– Даже лимит, который есть сейчас, это ничего, – отметил Черчесов в эфире телеканала "Матч Премьер". – Главное – правильно в клубах работать, доверять футболистам. Головин же есть у нас. Раньше у меня футбол "Монако" ассоциировался с шампанским. А сейчас "Монако" – это 30 миллионов за Головина. Что на поле, что за полем футболист сборной должен соответствовать критериям. Вот это надо выдерживать. Поэтому футболист не шампанское поехал пить после провального турнира, а поехал с большим контрактом. Это самое главное. Эти примеры должны футболистов подталкивать.