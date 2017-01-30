"Стандард" приобрел украинского полузащитника Лучкевича

"Стандард" объявил о приобретении украинского полузащитника Валерия Лучкевича. По данным портала transfermarkt, бельгийский клуб заплатил "Днепру" один миллион евро за 21-летнего футболиста.

Лучкевич является воспитанником днепропетровского клуба и провел в футболке клуба 68 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 3 передачи. Также на счету футболиста выступление за молодежные сборные Украины разных возрастов.