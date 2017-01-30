20:20 30 января | ФУТБОЛ — Трансферы

"Стандард" приобрел украинского полузащитника Лучкевича

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"Стандард" объявил о приобретении украинского полузащитника Валерия Лучкевича. По данным портала transfermarkt, бельгийский клуб заплатил "Днепру" один миллион евро за 21-летнего футболиста.

Лучкевич является воспитанником днепропетровского клуба и провел в футболке клуба 68 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 3 передачи. Также на счету футболиста выступление за молодежные сборные Украины разных возрастов.

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Материалы REN-TV

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