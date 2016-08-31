"Стандард" приобрел у "Монако" защитника

"Стандард" объявил о приобретении у "Монако" защитника Элдерсона Эчиеджиле. Как сообщает пресс-служба льежского клуба, 28-летний нигериец был арендован до конца этого сезона с правом выкупа. В прошлом сезоне футболист принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.
Напомним, "Монако" является соперником ЦСКА по групповой стадии Лиги чемпионов.
.@EldersonEch a signé au Standard: https://t.co/eo2j4BVcsE #RSCL #WelcomeElderson #DeadlineDay pic.twitter.com/l7J3k9iD59– Standard de Liège (@Standard_RSCL) 31 августа 2016 г.
SIZ170
ГВК не иначе..... конкурентов ослабляет))))
21:23