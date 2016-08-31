21:07 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Стандард" приобрел у "Монако" защитника

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"Стандард" объявил о приобретении у "Монако"​ защитника Элдерсона Эчиеджиле. Как сообщает пресс-служба льежского клуба, 28-летний нигериец был арендован до конца этого сезона с правом выкупа. В прошлом сезоне футболист принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

Напомним, "Монако" является соперником ЦСКА по групповой стадии Лиги чемпионов.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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SIZ170

ГВК не иначе..... конкурентов ослабляет))))

21:23

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