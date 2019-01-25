Спортивный директор "Тамбова": "Если выходим в премьер-лигу, Хосонов может остаться у нас"

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал переход в его клуб на правах аренды полузащитника ЦСКА Хетага Хосонова.

– Насколько сложными получились переговоры с ЦСКА?



– Вообще никаких проблем не возникло. Все прошло без препятствий. Быстро нашли взаимопонимание. Мы договорились буквально за день-два. Парень приходит к нам на шесть месяцев. Если "Тамбов" выходит в премьер-лигу, будем дальше по нему разговаривать с ЦСКА. То есть, возможно, Хетаг останется с нами и в РПЛ. Но это есть и ему будет интересно, и нам будет интересно, если взгляды совпадут. Посмотрим.



– То есть у вас есть опция по выкупу контракта футболиста в случае попадания в премьер-лигу?



– Опции пока нет. Все проговорили на словах. Но в принципе все решаемо, все реально.



– Как сам Хетаг отнесся к переходу в клуб ФНЛ?



– Он очень позитивно отнесся ко всему. У него есть большое желание играть и доказывать.



– Кто-то из игроков ЦСКА еще может перейти в "Тамбов"? Гордюшенко?



– Нет. У нас уже полная заявку на вторую часть сезона. 23 человека. Укомплектованы.



– Такое ощущение, что из ФНЛ только "Тамбов" рвется в премьер-лигу?



– У нас твердое намерение выйти в РПЛ. Твердая позиция у нашего губернатора, президента клуба. Идем к своей цели.



– Успеете ли перестроить стадион?



– Все в процессе. Есть понимание, как это должно выглядеть. Начинается движение. Динамика положительная.



– Во сколько раз придется увеличить бюджет "Тамбова" в случае выхода в премьер-лигу?



– Скажу так. Область будет финансировать нас в том же объеме. Не больше. А все остальное – это уже работа нашего президента, титульных спонсоров. Все станет понятно ближе к апрелю, маю. Работа ведется. Есть уже конкретные предложения, варианты. Но пока все на словах, а не на бумаге. (Виталий Айрапетов)

Хетаг Хосонов перешел из ЦСКА в "Тамбов"