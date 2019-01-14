Спортивный директор "Боруссии": "Подписание Леонардо Балерди – перспективный трансфер"

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк прокомментировал переход защитника "Бока Хуниорс" Леонардо Балерди. Немецкая команда подписала с футболистом долгосрочный контракт, детали которого не сообщаются.

– Подписание Леонардо Балерди – перспективный трансфер, который первоначально был запланирован на предстоящее лето, – приводит пресс-служба клуба слова Цорка. – Леонардо – умный и сильный центральный защитник. Кроме того, он имеет хорошую конструкцию и видение игры. Мы очень рады, что он выбрал нас. Убежден, что он будет помогать нам своим талантом в будущем.

Напомним, что летом игроком интересовалась "Барселона", которая была готова заплатить за защитника 10 миллионов евро. По данным transfermarkt трансферная стоимость 19-летнего игрока оценивается в 2,5 миллионов евро.

В текущем сезоне Балерди провел пять матчей в чемпионате Аргентины.

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