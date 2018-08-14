Спортивный директор "Барселоны": "Не думаю, что мы подпишем Погба"

Спортивный директор "Барселоны" Арьедо Брайда прокомментировал слухи о возможном переходе в испанский клуб полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. По данным Telegraph, каталонцы попытаются подписать контракт с 25-летним хавбеком в зимнее трансферное окно.

– Есть вежи, о которых я могу говорить, и те – о которых нет, иначе меня оштрафуют, – сказал в эфире Radio Sportiva Брайда. – Не думаю, что мы подпишем Погба, но он – отличный игрок.

Контракт француза с "МЮ" рассчитан до лета 2021 года. Его трансферная стоимость, по оценке transfermarkt.de, составляет 90 миллионов евро.

В первом матче сезона-2018/19 Погба вывел "красных дьяволов" на поле с капитанской повязкой и реализовал пенальти в ворота "Лестера" (2:1).