"Спортинг" отклонил предложения "Зенита" и "Краснодара" по Медейрушу

Агент Нелсон Алмейда сообщил, что "Зенит", "Краснодар", "Рома" и "Сельта" сделали предложения "Спортингу" по трансферу нападающего Юри Медейруша. По его словам, португальский клуб всем четырем клубам ответил отказом.

- "Зенит" предложил 12 миллионов евро, а "Краснодар", "Рома" и "Сельта" - по 10 миллионов, - приводит O Jogo слова Алмейды. - Но "Спортинг" отказался, потому что хочет сохранить футболиста.

Отметим, 23-летний форвард в прошлом сезоне играл на правах аренды за "Боавишту". В 27 матчах чемпионата Португалии он забил семь мячей. Контракт Медейруша со "Спортингом" истекает в 2022 году.