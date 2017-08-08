02:10 | Футбол — Трансферы

"Спортинг" отклонил предложения "Зенита" и "Краснодара" по Медейрушу

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Агент Нелсон Алмейда сообщил, что "Зенит", "Краснодар", "Рома" и "Сельта" сделали предложения "Спортингу" по трансферу нападающего Юри Медейруша. По его словам, португальский клуб всем четырем клубам ответил отказом.

- "Зенит" предложил 12 миллионов евро, а "Краснодар", "Рома" и "Сельта" - по 10 миллионов, - приводит O Jogo слова Алмейды. - Но "Спортинг" отказался, потому что хочет сохранить футболиста.

Отметим, 23-летний форвард в прошлом сезоне играл на правах аренды за "Боавишту". В 27 матчах чемпионата Португалии он забил семь мячей. Контракт Медейруша со "Спортингом" истекает в 2022 году.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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SergeyKa

Согласен с предыдущим "оратором".

08:30

Гарик "внук Наташи" Попов

Судя по стате,таких напов в России достаточно. Утка.ИМХО.

07:34

баламошка

В честь него остров назвали?

02:35