"Спортинг" отказался от Оланаре. Он может оказаться в "Порту"

Экс-нападающий ЦСКА Аарон Оланаре вряд ли перейдет в "Спортинг". Как стало известно "СЭ", 24-летний нигериец входил в шорт-лист лиссабонского клуба, однако "Спортинг" сделал выбор в пользу других кандидатов на позицию форварда. Уже подписан контракт с Абдулаем Диаби из "Брюгге", в ближайшее время "Спортинг" хочет договориться с "Базелем" об аренде Димитри Оберлена.

Не исключено, что Оланаре сможет перейти в другой португальский клуб, им интересовался "Порту".

На прошлой неделе Оланаре расторг контракт с ЦСКА по обоюдному согласию. В минувшем сезоне он провел за армейцев 7 матчей и забил 1 мяч. Вторую половину чемпионата Аарон провел в аренде в "Амкаре", в составе которого забил 2 мяча в 8 играх. (Игорь НОВИКОВ)