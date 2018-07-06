"Спортинг" хочет вернуть Нани

Лиссабонский "Спортинг" хочет вернуть вингера Луиша Нани, сообщает O Jogo. "Валенсия", которой принадлежат права на 31-летнего португальца, не будет препятствовать осуществлению трансфера. Нынешний контракт игрока с испанским клубом рассчитан еще на один год.

В прошлом сезоне Нани на правах аренды выступал за "Лацио". На его счету 25 матчей во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.

Напомним, Нани является воспитанником "Спортинга". Он выступал за лиссабонцев в начале карьеры с 2005 по 2007 год до перехода в "Манчестер Юнайтед", а затем на правах аренды в сезоне-2014/15.