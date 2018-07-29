"Спортинг" готов продать Сейду Думбья за 2 миллиона евро

По информации "СЭ", нападающий "Спортинга" Сейду Думбья может покинуть португальский клуб. Представители игрока ищут 30-летнему форварду новую команду. При этом клуб из Лиссабона готов отпустить ивуарийца всего за 2 миллиона евро.

Сейчас на руках у "Спортинга" два конкретных предложения – от испанской "Жироны", которая предложила 1,5 миллиона евро, и из Саудовской Аравии, где хотят взять африканца в аренду.

Думбья выступает за "Спортинг" с января 2018 года, он провел 14 матчей в чемпионате Португалии. Ранее "СЭ" сообщал, что ни один представитель РПЛ пока не обращался в этот клуб по поводу возможного выкупа форварда. (Игорь НОВИКОВ)

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