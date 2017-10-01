Спортдиректор "Барселоны" просмотрел Горецку и Та в матче "Шальке" – "Байер"

Спортивный директор "Барселоны" Арьедо Брайда посетил матч 7-го тура чемпионата Германии между "Шальке" и "Байером" (1:1), сообщает Bild. По информации источника, представитель каталонцев прибыл на встречу, чтобы оценить действия двух игроков – защитника гостей Джонатана Та и полузащитника хозяев Леона Горецку, который стал автором единственного гола своей команды.

Ранее появлялась информация, согласно которой "Барселона" хочет подписать контракт с 22-летним хавбеком летом следующего года, когда он станет свободным агентом. Соглашение 21-летнего Та с "Байером", в свою очередь, рассчитано до конца сезона-2019/20.