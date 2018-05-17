"Спартаку" интересен игрок "Интернасионала". Бразильцы просят за него 6 миллионов евро

"Спартак" заинтересован в приобретении полузащитника "Интернасионала" Родриго Доурадо, сообщает radiohincha. Отмечается, что интерес российского клуба к игроку продолжается уже некоторое время.

Ранее с вопросом трансфера на "Интер" выходил "Спортинг", однако стороны не смогли договориться о переходе футболиста из-за его стоимости. Бразильцы просят за 23-летнего полузащитника 6 миллионов евро.

"Интернасионал" надеется с продажей Доурадо поправить свое финансовое положение. Всего за клуб он провел 93 матча с 2012 года, в которых забил один мяч.