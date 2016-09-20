"Спартак" заплатит 8 миллионов евро за полузащитника "Османлыспора"

"Спартак" интересуется полузащитником "Османлыспора" Баду Ндиайем, утверждает Yenisafak. Красно-белые якобы следят за 25-летним игроком еще с прошлого сезона. Скауты российского клуба присутствовали на последних матчах турецкой команды. Сумма потенциальной сделки оценивается в 8 миллионов евро.

Ндиай выступает за "Османлыспор" с 2015 года, пробившись в этом сезоне вместе с клубом в Лигу Европы. В минувшем сезоне на его счету 12 голов в 33 матчах чемпионата Турции. В нынешнем сезоне сенегалец отметился уже двумя забитыми мячами в четырех играх.