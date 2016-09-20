00:18 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Спартак" заплатит 8 миллионов евро за полузащитника "Османлыспора"

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"Спартак" интересуется полузащитником "Османлыспора" Баду Ндиайем, утверждает Yenisafak. Красно-белые якобы следят за 25-летним игроком еще с прошлого сезона. Скауты российского клуба присутствовали на последних матчах турецкой команды. Сумма потенциальной сделки оценивается в 8 миллионов евро.

Ндиай выступает за "Османлыспор" с 2015 года, пробившись в этом сезоне вместе с клубом в Лигу Европы. В минувшем сезоне на его счету 12 голов в 33 матчах чемпионата Турции. В нынешнем сезоне сенегалец отметился уже двумя забитыми мячами в четырех играх.

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Foresterer

В Сенегал съездить кому нибудь слабо? Там за 8 миллионов восемь таких подобрать можно. Не желают господа из спортивного отдела Спартака кабинеты покидать, легче в дорогом отеле подписи поставить под контрактом, с игроком которого за копейки нашли другие и довели до 8-10-15 миллионов.

01:43

Lunatic Pride

Печаль печальная. Лидер РФПЛ, клуб с долгой и славной историей в два раза переплачивает за 25-летнего игрока, который не играл за свою сборную, не играл в топ-чемпионатах, провел пару успешных сезонов. Игрок неплохой... Но переплачивать...

01:17

KuziakaPm

Хто это?

01:00

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