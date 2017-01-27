22:10 27 января | ФУТБОЛ — Трансферы

"Спартак" заинтересован в Караваеве

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Как стало известно "СЭ", 21-летний российский защитник пражской "Спарты" Вячеслав Караваев, возможно, продолжит карьеру в "Спартаке". Немецкий портал transfermarkt.de оценивает его стоимость в два миллиона евро, однако клуб из столицы Чехии хотел бы выручить три миллиона. По нашим данным, это приемлемая сумма для красно-белых.

Напомним, что в РФПЛ Караваев выступал за молодежный состав ЦСКА, играл на правах аренды за чешские "Дуклу" и "Яблонец". "Спарта" приобрела футболиста в августе прошлого года за один миллион евро. Его контракт с пражанами рассчитан до 2020 года. (Вячеслав КОРОТКИН)

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КОММЕНТАРИИ (17)
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Der schwein

Mark Krass Статья бред. У ЦСКА право первоочередного выкупа, если что. Свинтак в пролете. 22:55 27 ЯНВАРЯ------------------ Какого выкупа? Не опохмелился што ли ?)))

12:53

siroBvorataS

Федун так и хочет увести коня!

08:40

Митяй Антибомж

206 Излучение Промкооперации и Пищев, новость про ЦСКА выложили в 22-05. Шары залил что ли? ************** Он не пьёт. Он просто поциэнт.

08:28

kwazar312

кому нужна эта утка,во второй команде Спартака таких Караваевых не один ,и не два...А потом,если бы этот защитник что-нибудь представлял,армейцы его уже бы выкупили...

02:09

баламошка

Каравай, Каравай, кого хочешь выбирай.

01:51

Басист

> П_о_в_а_р = Скоро Арнольдыч Гинера купит. ===== В защиту?

01:06

Ралпачан Фляйшманъ

и снова тонкие аналитеги финансов и экономики рассуждают с умными щщами о том, что у Леннорыча денег нет. бомжпакетом стекломой заешьте лучше, совсем мозги пропили))

00:11

18/05/05

У Федуна в роду цыган не было? Так и хочет коня увести)

23:59 27 января

П_о_в_а_р

Скоро Арнольдыч Гинера купит.

23:53 27 января

konoval

Излучение Промкооперации и Пищев---------------------------------------------------------------------------------------------------- 22:07 | БАСКЕТБОЛ — ЕВРОЛИГА ЦСКА ПЕРЕИГРАЛ "ЭФЕС ПИЛСЕН" ЦСКА взял верх над "Эфес Пилсеном" в матче регулярного чемпионата Евролиги - 80:77. Самым результативным игроком встречи стал игрок турецкого клуба Томас Хойртль, набравший 24 очка.------------------------------------------ Ап стену убейся дурилка.

23:12 27 января

passerby

Mark Krass Статья бред. У ЦСКА право первоочередного выкупа, если что. Свинтак в пролете. ===== Право может и есть, а вот есть ли деньги ?..

23:11 27 января

_Адекватный член.

2Излучение Промкооперации и Пищев Чего ты вообще тут пасёшся конь неадекватный?

22:57 27 января

Mark Krass

Статья бред. У ЦСКА право первоочередного выкупа, если что. Свинтак в пролете.

22:55 27 января

Солист Мак

Почему твиттер Енисея молчит???

22:51 27 января

Басист

После 23го февраля покупайте - к тому времени Калачев ему транферную стоимость подубавит малёха)) P.S. >Излучение Промкооперации и Пищев = Тьфу навас и чтоб вам... ===== Я вас попрошу Наваса в таком контексте не упоминать, и вообще фамилии с большой буквы пишутся...))

22:49 27 января

206

Излучение Промкооперации и Пищев, новость про ЦСКА выложили в 22-05. Шары залил что ли?

22:46 27 января

Излучение Промкооперации и Пищев

Нет слов!!! Уже полчаса как закончился матч баскетбольной Евролиги, где лидер РОССИЙСКИЙ КЛУБ ЦСКА обыграл турецкий Эфес Пилсен, а новости об этом нет на всем сайте... зато вот это дерьмо выложили, молодцы, че... и Зуев петь скоро будет в студии и стаканыч ему аплодировать... Прекрасная объективная нейтральная газета!!! Тьфу навас и чтоб вам не долго жить!!!

22:20 27 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ