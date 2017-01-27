"Спартак" заинтересован в Караваеве

Как стало известно "СЭ", 21-летний российский защитник пражской "Спарты" Вячеслав Караваев, возможно, продолжит карьеру в "Спартаке". Немецкий портал transfermarkt.de оценивает его стоимость в два миллиона евро, однако клуб из столицы Чехии хотел бы выручить три миллиона. По нашим данным, это приемлемая сумма для красно-белых.

Напомним, что в РФПЛ Караваев выступал за молодежный состав ЦСКА, играл на правах аренды за чешские "Дуклу" и "Яблонец". "Спарта" приобрела футболиста в августе прошлого года за один миллион евро. Его контракт с пражанами рассчитан до 2020 года. (Вячеслав КОРОТКИН)