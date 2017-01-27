"Спартак" заинтересован в Караваеве

Как стало известно "СЭ", 21-летний российский защитник пражской "Спарты" Вячеслав Караваев, возможно, продолжит карьеру в "Спартаке". Немецкий портал transfermarkt.de оценивает его стоимость в два миллиона евро, однако клуб из столицы Чехии хотел бы выручить три миллиона. По нашим данным, это приемлемая сумма для красно-белых.
Напомним, что в РФПЛ Караваев выступал за молодежный состав ЦСКА, играл на правах аренды за чешские "Дуклу" и "Яблонец". "Спарта" приобрела футболиста в августе прошлого года за один миллион евро. Его контракт с пражанами рассчитан до 2020 года. (Вячеслав КОРОТКИН)
Der schwein
Mark Krass Статья бред. У ЦСКА право первоочередного выкупа, если что. Свинтак в пролете. 22:55 27 ЯНВАРЯ------------------ Какого выкупа? Не опохмелился што ли ?)))
12:53
siroBvorataS
Федун так и хочет увести коня!
08:40
Митяй Антибомж
206 Излучение Промкооперации и Пищев, новость про ЦСКА выложили в 22-05. Шары залил что ли? ************** Он не пьёт. Он просто поциэнт.
08:28
kwazar312
кому нужна эта утка,во второй команде Спартака таких Караваевых не один ,и не два...А потом,если бы этот защитник что-нибудь представлял,армейцы его уже бы выкупили...
02:09
баламошка
Каравай, Каравай, кого хочешь выбирай.
01:51
Басист
> П_о_в_а_р = Скоро Арнольдыч Гинера купит. ===== В защиту?
01:06
Ралпачан Фляйшманъ
и снова тонкие аналитеги финансов и экономики рассуждают с умными щщами о том, что у Леннорыча денег нет. бомжпакетом стекломой заешьте лучше, совсем мозги пропили))
00:11
18/05/05
У Федуна в роду цыган не было? Так и хочет коня увести)
23:59 27 января
П_о_в_а_р
Скоро Арнольдыч Гинера купит.
23:53 27 января
konoval
Излучение Промкооперации и Пищев---------------------------------------------------------------------------------------------------- 22:07 | БАСКЕТБОЛ — ЕВРОЛИГА ЦСКА ПЕРЕИГРАЛ "ЭФЕС ПИЛСЕН" ЦСКА взял верх над "Эфес Пилсеном" в матче регулярного чемпионата Евролиги - 80:77. Самым результативным игроком встречи стал игрок турецкого клуба Томас Хойртль, набравший 24 очка.------------------------------------------ Ап стену убейся дурилка.
23:12 27 января
passerby
Mark Krass Статья бред. У ЦСКА право первоочередного выкупа, если что. Свинтак в пролете. ===== Право может и есть, а вот есть ли деньги ?..
23:11 27 января
_Адекватный член.
2Излучение Промкооперации и Пищев Чего ты вообще тут пасёшся конь неадекватный?
22:57 27 января
Mark Krass
Статья бред. У ЦСКА право первоочередного выкупа, если что. Свинтак в пролете.
22:55 27 января
Солист Мак
Почему твиттер Енисея молчит???
22:51 27 января
Басист
После 23го февраля покупайте - к тому времени Калачев ему транферную стоимость подубавит малёха)) P.S. >Излучение Промкооперации и Пищев = Тьфу навас и чтоб вам... ===== Я вас попрошу Наваса в таком контексте не упоминать, и вообще фамилии с большой буквы пишутся...))
22:49 27 января
206
Излучение Промкооперации и Пищев, новость про ЦСКА выложили в 22-05. Шары залил что ли?
22:46 27 января
Излучение Промкооперации и Пищев
Нет слов!!! Уже полчаса как закончился матч баскетбольной Евролиги, где лидер РОССИЙСКИЙ КЛУБ ЦСКА обыграл турецкий Эфес Пилсен, а новости об этом нет на всем сайте... зато вот это дерьмо выложили, молодцы, че... и Зуев петь скоро будет в студии и стаканыч ему аплодировать... Прекрасная объективная нейтральная газета!!! Тьфу навас и чтоб вам не долго жить!!!
22:20 27 января