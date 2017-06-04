"Спартак" отдал Мелкадзе в аренду "Тосно"

Форвард "Спартака-2" Георгий Мелкадзе следующий сезон проведет в аренде в "Тосно", который пробился в премьер-лигу. Об этом заявил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко. В минувшем сезоне 20-летний футболист провел 26 матчей в ФНЛ и забил 11 мячей.

– Какая-то определенность с новыми футболистами уже есть, но пока не у всех подписаны контракты, – цитирует ТАСС Матюшенко. - Планируем взять человек шесть-семь. Могу сказать, что Мелкадзе подписал с нами договор на один год с 4 июня, он перешел в аренду. Также подписали Аслана Дудиева.