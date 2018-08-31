"Спартак" объявил об уходе Квинси Промеса в "Севилью"

Как и предполагал "СЭ", нападающий "Спартака" и сборной Голландии Квинси Промес перешел в "Севилью". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
По информации "СЭ", андалусийцы заплатили за трансфер игрока 21 миллион евро. В новом клубе голландец будет зарабатывать свыше 3 миллионов евро в год.
⚡️⚡️⚡️ ОФИЦИАЛЬНО! Квинси @QPromes Промес покидает #Спартак и переходит в @SevillaFC– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 31 августа 2018 г.
@fcsm_official благодарит Квинси за неоценимую роль в победах красно-белых и желает ему успехов в дальнейшей карьере! 🔴⚪️👏🏻
Спасибо, Антоха! 🎭❤️#КвинсиПромес #Spartak pic.twitter.com/i21LvtpNAk
Промес перешел в "Спартак" из "Твенте" летом 2014 года за 12 миллионов евро. В составе красно-белых провел 135 матчей во всех турнирах, забил 66 голов и сделал 34 результативные передачи. В составе "Спартака" он стал чемпионом России (сезон-2016/17) и обладателем Суперкубка страны (2017).
Промес - лучший бомбардир-легионер в истории "Спартака". По этому показателю он опережает бывшего форварда красно-белых Веллитона, у которого 61 забитый мяч.
Промес улетел. За мечтой //
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