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14:32 | Футбол — Трансферы

"Спартак" не смог договориться с "Лионом" о трансфере Корне

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"Спартак" до закрытия трансферного окна попытался подписать контракт с нападающим "Лиона" Максвелом Корне, сообщает Footmercato. По информации источника, руководство французского клуба отказало красно-белым и "Кельну", который также пытался приобрести форварда.

Отметим, что действующий чемпион России уже пытался приобрести 20-летнего ивуарийца, но и в июне "Лион" ответил отказом.

Напомним, Корне выступает за жирондинцев с 2015 года. В составе клуба он провел во всех турнирах 96 матчей, забив 22 мяча.

Трансферное окно закрывается. LIVE!

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pomerazz

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