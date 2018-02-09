"Спартак" не может согласовать зарплату Вериссимо и комиссионные агентам

Сделка по переходу защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо в "Спартак" затягивается. Как сообщили корреспонденту "СЭ" Гоше ЧЕРНОВУ в агентстве MGS Sport, переговоры приостановлены, потому что у сторон есть разногласия по поводу зарплаты футболиста и комиссионных для агентов.
– Переговоры на паузе, – сказал представитель агентства. – Лукаса не устраивает зарплата, которую предлагает "Спартак", а агентов – комиссионные. Мы даже еще не обсуждали длительность контракта. Агенты Апаресиду Инасиу и Маркос Рибейру все еще находятся в Москве, мы ждем нового раунда переговоров.
Ранее этот же источник сообщил "СЭ", что "Сантос" согласился продать Вериссимо в "Спартак" за 7,5 миллиона евро. На данный момент согласована только сумма трансфера. Добавим, что агент футболиста Маркос Рибейру действительно находится в Москве – в четверг он опубликовал в своем Инстаграме фотографию, сделанную в российской столице.
Kortvv
А нужен ли такой трансфер? Сначала поднимали его стоимость. Успокоились только тогда, когда послали. Сами приползли. Теперь новые хотелки. Не согласен на ту зарплату, которую предлагают - играй дома за ту, которая есть, в 10 раз меньше. И агенты ОУКБ. Нечего с ними церемониться
10:35
pahom-17
..и....на....фига..он такой нужен..я понимаю агенты..им тут сорвать надобно..а вот игрок с амбициями по зарплате не успев показать ничего..это ни в какие ворота...пусть пасется там, у себя , в фавелах....у Дона Мудазейру...
10:06
matvey2000
какой размытый снимок... на что он фотографировал, на поляроид или смену 8М?
09:57
engaer
Это агент такой в косухе?
09:08
visp1961
Болела_23, дружище, этот крас, просто припадошный!
08:13
Болела_23
во как свербит у краса))) Встать в 6 часов и написать коммент в новости про Спартак! Сразу видно в душе красно-белый!)))
07:46
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Это что же за "Розан" такой? Отказывается за ботвинью играть ,и ромбик? К нему САМ Спартак 8 раз в ноги кланялся.А он рыло воротит.)))Куда катится мир.?))
05:56
баламошка
Во ублюдки) Шоколадки тупорылые бизнес вести не умеют, умеют только шантажировать. Сжечь леса Амазонии атомной бомбой! Всё равно 71% кислорода (а некоторые полагают, что даже 81%!) производят водоросли, поэтому ну их всех .. ...!)
03:10
onlywhitespartak
Кто бы сомневался , что найдётся причина )) за такие деньги при нынешних трансферах это даром считай , Лёня заплати ты уже и не мучай народ ! У нас один нормальный защитник и тот на полгода выбыл
01:37