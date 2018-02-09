"Спартак" не может согласовать зарплату Вериссимо и комиссионные агентам

Сделка по переходу защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо в "Спартак"​ затягивается. Как сообщили корреспонденту "СЭ" Гоше ЧЕРНОВУ в агентстве MGS Sport, переговоры приостановлены, потому что у сторон есть разногласия по поводу зарплаты футболиста и комиссионных для агентов.

– Переговоры на паузе, – сказал представитель агентства. – Лукаса не устраивает зарплата, которую предлагает "Спартак", а агентов – комиссионные. Мы даже еще не обсуждали длительность контракта. Агенты Апаресиду Инасиу и Маркос Рибейру все еще находятся в Москве, мы ждем нового раунда переговоров.

Ранее этот же источник сообщил "СЭ", что "Сантос" согласился продать Вериссимо в "Спартак" за 7,5 миллиона евро. На данный момент согласована только сумма трансфера. Добавим, что агент футболиста Маркос Рибейру действительно находится в Москве – в четверг он опубликовал в своем Инстаграме фотографию, сделанную в российской столице.