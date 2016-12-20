"Спартак" начал переговоры с "Миланом" по Луизу Адриану

"Спартак" начал вести переговоры с "Миланом" по поводу трансфера нападающего Луиза Адриану, утверждает milanlive.it. По информации источника, московский клуб – единственный претендент на 29-летнего бразильского форварда. Ранее "СЭ" сообщал, что нападающий миланского клуба является одним из главных вариантов усиления атаки красно-белых в зимнее трансферное окно.

Луиз Адриану выступает за "Милан" с 2015 года, куда перешел из "Шахтера". В текущем сезоне чемпионата Италии он провел 7 матчей и не забил ни одного мяча.