"Спартак" может приобрести бывшего игрока "Интера"

Бывший защитник "Интера" Альваро Перейра может продолжить карьеру в "Спартаке", сообщает Goal.com. Помимо российского клуба в 31-летнем уругвайце заинтересованы команды из Турции и Кореи.

Как отмечает агент футболиста Карлос Виллалба, Перейра хочет остаться в команде "Серро Портеньо", в составе которой провел минувший сезон. У игрока завершается действующий контракт с "Эстудиантесом", а клуб не предложил ему новое соглашение.

За "Серро Портеньо" он провел 10 матчей, в которых забил 2 мяча. Также он за свою карьеру играл за такие клубы, как "Порту" и "Клуж".