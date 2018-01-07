"Спартак" может подписать "помощника" ЦСКА, игравшего у Карпина

Защитник "Янг Бойз" Касим Нуху может продолжить карьеру в "Спартаке", утверждает nau.ch. По данным издания, красно-белые готовы выложить за 22-летнего ганца до 10 миллионов евро.
Нуху ранее играл в "Мальорке" под руководством нового главного тренера "Ростова" Валерия Карпина. Также он стал главным антигероем 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов-2017/18 против ЦСКА. В домашнем матче он забил в свои ворота (0:1), а ответном поединке в Москве (0:2) скинул мяч на Георгия Щенникова, открывшего счет в концовке первого тайма.
В текущем сезоне Нуху провел 17 матчей и забил 2 гола в чемпионате Швейцарии.
uaom
Спартачи продолжают охоту за чумазыми . Не столь и дорого,да и в расизме никто не обвинит ...
21:17
Бу-га-га!
Markao.____ Во втором раунде квали с Бойз.
21:16
Markao.
ЦСКА вообще то играл с Базелем,нет?!))
19:47
баламошка
Ну и заголовки. Красавы. Уважаю. Желтуха раулит)
19:34
pahom-17
к Васину в напарники....самое то будет...
19:28
Тринадцатый
заканчивайте выдумывать этот бред ...
19:04
asc0002
Хороший уголек, дай Бог, чтобы оказался в Спартачке!
19:03
Keano
а может и не может
18:58
Serenky25
Ну зачем он нам такой?
18:58
Igrok Igorek
Объявление на главной: "Спартак" может... и слово "подписать" пропущено. Читается - класс!
18:58