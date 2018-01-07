18:47 | Футбол — Трансферы

"Спартак" может подписать "помощника" ЦСКА, игравшего у Карпина

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Защитник "Янг Бойз" Касим Нуху может продолжить карьеру в "Спартаке", утверждает nau.ch. По данным издания, красно-белые готовы выложить за 22-летнего ганца до 10 миллионов евро. 

Нуху ранее играл в "Мальорке" под руководством нового главного тренера "Ростова" Валерия Карпина. Также он стал главным антигероем 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов-2017/18 против ЦСКА. В домашнем матче он забил в свои ворота (0:1), а ответном поединке в Москве (0:2) скинул мяч на Георгия Щенникова, открывшего счет в концовке первого тайма.

В текущем сезоне Нуху провел 17 матчей и забил 2 гола в чемпионате Швейцарии.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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uaom

Спартачи продолжают охоту за чумазыми . Не столь и дорого,да и в расизме никто не обвинит ...

21:17

Бу-га-га!

Markao.____ Во втором раунде квали с Бойз.

21:16

Markao.

ЦСКА вообще то играл с Базелем,нет?!))

19:47

баламошка

Ну и заголовки. Красавы. Уважаю. Желтуха раулит)

19:34

pahom-17

к Васину в напарники....самое то будет...

19:28

Тринадцатый

заканчивайте выдумывать этот бред ...

19:04

asc0002

Хороший уголек, дай Бог, чтобы оказался в Спартачке!

19:03

Keano

а может и не может

18:58

Serenky25

Ну зачем он нам такой?

18:58

Igrok Igorek

Объявление на главной: "Спартак" может... и слово "подписать" пропущено. Читается - класс!

18:58