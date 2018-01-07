"Спартак" может подписать "помощника" ЦСКА, игравшего у Карпина

Защитник "Янг Бойз" Касим Нуху может продолжить карьеру в "Спартаке", утверждает nau.ch. По данным издания, красно-белые готовы выложить за 22-летнего ганца до 10 миллионов евро.

Нуху ранее играл в "Мальорке" под руководством нового главного тренера "Ростова" Валерия Карпина. Также он стал главным антигероем 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов-2017/18 против ЦСКА. В домашнем матче он забил в свои ворота (0:1), а ответном поединке в Москве (0:2) скинул мяч на Георгия Щенникова, открывшего счет в концовке первого тайма.

В текущем сезоне Нуху провел 17 матчей и забил 2 гола в чемпионате Швейцарии.