"Спартак" интересуется Ляичем

Нападающий "Торино" Адем Ляич может продолжить карьеру в России. Как утверждает Sky Sport Italia, туринский клуб может отпустить игрока в "Спартак" за 12 миллионов евро. Новый главный тренер "Торино" Вальтер Маццарри не собирается верить в 26-летнего серба так, как это делал прежний наставник команды Синиша Михайлович.

По информации источника, красно-белые уже сделали предложение в размере 10 миллионов евро, но получили отказ. "Торино" рассчитывает получить 12 миллионов евро за игрока, который в этом сезоне в 17 матчах забил 3 гола и сделал 8 голевых передач.