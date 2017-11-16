"Спартак" и "Рубин" поборются за хавбека "Црвены Звезды"

Полузащитник "Црвены Звезды" Гелор Канга может вернуться в чемпионат России. Как сообщает HotSport, 27-летний габонец заинтересовал московский "Спартак" и "Рубин", а также команды Китая. Тем не менее, сербский клуб рассчитывает удержать игрока в своем составе минимум до лета, а также подписать с ним новый контракт, чтобы увеличить сумму возможной продажи.
В текущем сезоне габонский футболист сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.
Напомним, Гелор Канга играл в России за "Ростов" с 2013 по 2016 год, забив 8 голов и сделал 14 голевых передач в 82 матчах.
Островзаячий
Сержио!Ваш выход маэстро.
14:46
sk0marov
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14:44
Вопреки
Просто агент решил заработать и вбрасывает ЛАЖУ, надеясь заинтересовать потенциальных, не бедных "покупателей"... Только ЛОХ купится на этот вброс, поскольку адекватные болелы "Ростова" и симпатизировавшие ему в России, помнят, что Бердыев от Канга избавился, устав перекраивать состав после его красных карточек через матч. Ну а "Спартаку" его брать можно, поскольку игроков адм. ресурсного клуба и кабинетного чемпиона, как и у ЦСКА Верблума, арбитры удалять бояться.... Будет играть, даже если Будогосскому средний палец покажет... Это вам не ростовский клуб, без крыши в столицах, игроков которого удаляли за каждое прикосновение к неприкасаемым зенитовским, спартаковским и цсковским
14:26
Очень плохой мальчик
Зачем он нужен Спартаку? Нужны 2 вингера на место Комбарова и Ещенко ,и один центральный защитник(можно Кудряшова взять ) вместо Кутепова.
14:15