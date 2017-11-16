"Спартак" и "Рубин" поборются за хавбека "Црвены Звезды"

Полузащитник "Црвены Звезды" Гелор Канга может вернуться в чемпионат России. Как сообщает HotSport, 27-летний габонец заинтересовал московский "Спартак" и "Рубин", а также команды Китая. Тем не менее, сербский клуб рассчитывает удержать игрока в своем составе минимум до лета, а также подписать с ним новый контракт, чтобы увеличить сумму возможной продажи.

В текущем сезоне габонский футболист сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

Напомним, Гелор Канга играл в России за "Ростов" с 2013 по 2016 год, забив 8 голов и сделал 14 голевых передач в 82 матчах.