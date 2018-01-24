"Спартак" и Максимович: 72 часа на трансфер

Как сообщили "СЭ" коллеги с неаполитанского радио CRC, защитник "Наполи" Никола Максимович в ближайшие три дня должен подписать контракт со "Спартаком". По словам корреспондента радио Марко Джорджано, Максимович не считает красно-белых наилучшим вариантом продолжения карьеры, но это самая сильная команда из числа тех, где серб точно будет выходить в основе.

Максимовичу важна игровая практика перед чемпионатом мира-2018 – он рассчитывает быть в стартовом составе сборной Сербии​. "Спартак" хочет, чтобы футболист присоединился к команде уже на сборе в Испании, поэтому хочет оформить трансфер как можно раньше. (Гоша ЧЕРНОВ)