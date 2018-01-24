"Спартак" и Максимович: 72 часа на трансфер

Как сообщили "СЭ" коллеги с неаполитанского радио CRC, защитник "Наполи" Никола Максимович в ближайшие три дня должен подписать контракт со "Спартаком". По словам корреспондента радио Марко Джорджано, Максимович не считает красно-белых наилучшим вариантом продолжения карьеры, но это самая сильная команда из числа тех, где серб точно будет выходить в основе.
Максимовичу важна игровая практика перед чемпионатом мира-2018 – он рассчитывает быть в стартовом составе сборной Сербии. "Спартак" хочет, чтобы футболист присоединился к команде уже на сборе в Испании, поэтому хочет оформить трансфер как можно раньше. (Гоша ЧЕРНОВ)
tmwvpqufx50493
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/kachok
07:36
= Даль =
Где Вериссимо?
03:18
onlywhitespartak
Да только подпишем мы Беляева какого нибудь , Федун раз сам баран убери хотя бы Измайлова с родионовым
03:13