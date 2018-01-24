02:15 | Футбол — Трансферы

"Спартак" и Максимович: 72 часа на трансфер

3

Как сообщили "СЭ" коллеги с неаполитанского радио CRC, защитник "Наполи" Никола Максимович в ближайшие три дня должен подписать контракт со "Спартаком". По словам корреспондента радио Марко Джорджано, Максимович не считает красно-белых наилучшим вариантом продолжения карьеры, но это самая сильная команда из числа тех, где серб точно будет выходить в основе.

Максимовичу важна игровая практика перед чемпионатом мира-2018 – он рассчитывает быть в стартовом составе сборной Сербии​. "Спартак" хочет, чтобы футболист присоединился к команде уже на сборе в Испании, поэтому хочет оформить трансфер как можно раньше. (Гоша ЧЕРНОВ)

3
Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

tmwvpqufx50493

нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/kachok

07:36

= Даль =

Где Вериссимо?

03:18

onlywhitespartak

Да только подпишем мы Беляева какого нибудь , Федун раз сам баран убери хотя бы Измайлова с родионовым

03:13