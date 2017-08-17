"Спартак" готов платить Ньянгу 3 миллиона евро за сезон

"Спартак"​ продолжает переговоры с "Миланом" по трансферу нападающего М'Бея Ньянга. Как утверждает сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, московский клуб готов заплатить за 22-летнего француза 18 - 20 миллионов евро. Игроку же был предложен четырехлетний контракт с зарплатой в 3 миллиона евро за сезон, что в 2 раза выше его нынешней зарплаты. Отмечается, что стороны близки к соглашению.

Ранее СМИ писали, что "Милан" готов продать Ньянга, чтобы на его место приобрести у "Фиорентины" Николу Калинича.

Прошлый сезон Ньянг начинал в Италии, а зимой перебрался на правах аренды в "Уотфорд". На счету форварда в прошедшем сезоне 2 гола и 2 голевые передачи в 16 матчах чемпионата Англии, а также 3 гола и 3 голевые передачи в 18 матчах чемпионата Италии.

Ньянг: вундеркинд и стритрейсер. "Спартаку" нужен нападающий или автогонщик?