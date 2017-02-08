"Спартак-2" подписал контракт с игроком из Замбии?

Замбийский нападающий Фэшн Сакала может подписать контракт со "Спартаком-2", сообщает Zambian Football. 19-летний футболист проходил просмотр в московском клубе и сегодня покинул расположение команды.

Ожидается, что в ближайшее время красно-белые предложат игроку 4-летний контракт. Другое местное издание – ZambianSoccerNet сообщает, что Сакала уже подписал со "Спартаком-2" контракт на три года. Форвард является игроком молодежной сборной Замбии.