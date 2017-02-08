22:57 8 февраля | ФУТБОЛ — Трансферы

"Спартак-2" подписал контракт с игроком из Замбии?

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Замбийский нападающий Фэшн Сакала может подписать контракт со "Спартаком-2", сообщает Zambian Football. 19-летний футболист проходил просмотр в московском клубе и сегодня покинул расположение команды.

Ожидается, что в ближайшее время красно-белые предложат игроку 4-летний контракт. Другое местное издание – ZambianSoccerNet сообщает, что Сакала уже подписал со "Спартаком-2" контракт на три года. Форвард является игроком молодежной сборной Замбии.

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КОММЕНТАРИИ (23)
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Lunatic Pride

Интересно. На родине его, конечно, хвалят, но заиграть в "Спартаке-2"? В ФНЛ? В 19 лет? Впервые за границей, в России? Ммм, не думаю. Ну взяли бы его в дубль, чтобы с молодежью побегал, обтерся, мало ли, вдруг что получится.

01:30

Басист

> Thomas_Boy = Прикольно, не знал, что Эйсебио в "Спартаке" играл. ===== Так они ж его на чемп не ставили. На финал Лиги Чемпионов берегли. Жаль, что применить ни разу не получилось)

00:42

Басист

Thomas_Boy === Так-то, Луческу так и сказал в интервью, что ему в капитанах решала нужен. Но повязку почему-то отдал Дзюбе, а не ВитальЛеонтичу.

00:38

Thomas_Boy

баламошка _____ Конебомжи-то чё ржут, у вас-то прямо всё воспитанник на воспитаннике)) Лолопеды!) Будет у нас играть как Эйсебио. ___________ Прикольно, не знал, что Эйсебио в "Спартаке" играл.

00:33

Thomas_Boy

Басист ____________ Тебя трут питерские решалы-модераторы, они боятся комбайнов и всячески им вредят.

00:32

Басист

баламошка === Сам ты конебомж! Томас так-то патентованный КБ-Брат, вам всем до него по КБ-Братству как до ОлегИваныча через стеночки и забегания. А я вообще комбайн.

00:16

Басист

Thomas_Boy === Вангую, что после такого переименования в СЭ чаще всего будут появляться новости о том, что ФК "Ах" уехал куда-нибудь.

00:13

Басист

Thomas_Boy === Я вот сижу и думаю, за что меня потёрли: за то, что в лозунге "Мы - Спартак, а вы - и так далее" последнее слово деликатно через точки написал - или же за то, что Великий Спартак в кавычки взял?))))

00:09

баламошка

Конебомжи-то чё ржут, у вас-то прямо всё воспитанник на воспитаннике)) Лолопеды!) Будет у нас играть как Эйсебио.

00:09

Thomas_Boy

Басист === Ты погоди, КБЖС-Брат, погляди за развитием ситуации, такие вопросы ж с кондачка не решаются. А ну как ФК "Ахмат" Богданыча в тренера позовёть? Он же сразу мат запретит - и придётся им сразу в ФК "Ах" переименовываться. Бушь в названиях путаться. ___________ ФК "Ах" - это вообще прекрасное название. Буду болельщиком "Ах какой команды".)) Все чемпионства наши будут.

00:04

Thomas_Boy

Басист ___________ Сегодня трут неистово.) Хотя твой пост я успел прочитать.))

00:01

Басист

Thomas_Boy === Ты погоди, КБЖС-Брат, погляди за развитием ситуации, такие вопросы ж с кондачка не решаются. А ну как ФК "Ахмат" Богданыча в тренера позовёть? Он же сразу мат запретит - и придётся им сразу в ФК "Ах" переименовываться. Бушь в названиях путаться.

00:00

Басист

Thomas_Boy === У меня потёрли самый неоффтопный коммент ветки - где я спрашивал у Сержа, есть ли в Африке ещё какие-нибудь другие племена, или тут всё по аналогии с Великим Спартаком. Грусть-печаль...((((

23:57 8 февраля

Thomas_Boy

Басист __________ Да не, Серж - глыба и матерый человечище. А я, может, перестану быть КБ-братом. Поговаривают, "Терек" переименуют в ФК "Мохнат". Если так и будет, я за него болеть начну.

23:53 8 февраля

Басист

Thomas_Boy === Так-то, сердечный приступ Сержу всё одно гарантирован - когда в ходе своего всероссийского турне до Петербурга неминуемо доберётся многострадальный Джафар)

23:47 8 февраля

Басист

Thomas_Boy === Едва ли Сержео представляет для новостников такую весомую единицу, чтобы его персонально троллили, но за доставляющую версию люто плюсую))) P.S. Мы - масаи, а вы - Спартак.

23:44 8 февраля

Thomas_Boy

Басист ____________ По-моему, эта новость написана с целью потроллить борца с масаями. На месте авторов я бы заменил "Спартак" на "Зенит". Правда, в этом случае сердечный приступ гарантирован.

23:39 8 февраля

Басист

Thomas_Boy === Тоже заходил на эту ветку с мыслью позвать Сержео)))))

23:37 8 февраля

Басист

Мукунку - хороший.

23:36 8 февраля

Thomas_Boy

Хотел написать "Серж, фас!", но он уже тут. Серж-антимассаж. Тьфу, Серж-антимасай.

23:27 8 февраля

Thergothon

Фэшн - это круто. Звезда будет в шоке.

23:17 8 февраля

jаhlexx

Ну это ж №2, они могут даже из ЦСКА или Зенита подписать, а потом незаметно подтянуть в основу

23:13 8 февраля

serzheo

Кхххх ))))

23:05 8 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ