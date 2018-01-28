22:08 28 января | Футбол — Трансферы

"Спарта" не взяла Караваева на сбор и разрешила ему вести переговоры с другими клубами

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Защитник "Спарты" Вячеслав Караваев не отправился вместе с командой на тренировочный сбор в Испанию, сообщает официальный сайт клуба. У 22-летнего футболиста есть разрешение на проведение переговоров с клубами о трансфере.

Ранее сообщалось, что несколько клубов РФПЛ претендуют на россиянина. Напомним, что за "Спарту" Караваев играет с 2016 года. В этом сезоне он отыграл всего в трех встречах чемпионата, а в сезоне-2016/17 отметился тремя голами в 27 играх.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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jeltaagazetenka

если в рфпл то вон в краснодар как раз гранквист на покой

02:25

Джин_SM(v3)

Быстро чёта сдулся...

00:34

маленький пони

а кручкохвостые создания не зная всех нюансов ситуации, тупо продолжают рыть носом навоз и иногда поднимая жирную рожу чуть выше пятой точки, что то невнятное издают из своей пасти, и дальше продолжают ковырять рыльцем отходы, довольно повиливая хвостиком, думая что изрекли нечто гениальное.. продолжайте дальше товарищи, всем смешно.)

23:42 28 января

snapdragon625

по всей Европе отовсюду гонят бездарных лошадок

23:17 28 января

shpasic

если перейдёт в РФПЛ - это будет фиаско.

22:20 28 января