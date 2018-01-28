"Спарта" не взяла Караваева на сбор и разрешила ему вести переговоры с другими клубами

Защитник "Спарты" Вячеслав Караваев не отправился вместе с командой на тренировочный сбор в Испанию, сообщает официальный сайт клуба. У 22-летнего футболиста есть разрешение на проведение переговоров с клубами о трансфере.
Ранее сообщалось, что несколько клубов РФПЛ претендуют на россиянина. Напомним, что за "Спарту" Караваев играет с 2016 года. В этом сезоне он отыграл всего в трех встречах чемпионата, а в сезоне-2016/17 отметился тремя голами в 27 играх.
jeltaagazetenka
если в рфпл то вон в краснодар как раз гранквист на покой
02:25
Джин_SM(v3)
Быстро чёта сдулся...
00:34
маленький пони
а кручкохвостые создания не зная всех нюансов ситуации, тупо продолжают рыть носом навоз и иногда поднимая жирную рожу чуть выше пятой точки, что то невнятное издают из своей пасти, и дальше продолжают ковырять рыльцем отходы, довольно повиливая хвостиком, думая что изрекли нечто гениальное.. продолжайте дальше товарищи, всем смешно.)
23:42 28 января
snapdragon625
по всей Европе отовсюду гонят бездарных лошадок
23:17 28 января
shpasic
если перейдёт в РФПЛ - это будет фиаско.
22:20 28 января