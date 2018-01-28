"Спарта" не взяла Караваева на сбор и разрешила ему вести переговоры с другими клубами

Защитник "Спарты" Вячеслав Караваев не отправился вместе с командой на тренировочный сбор в Испанию, сообщает официальный сайт клуба. У 22-летнего футболиста есть разрешение на проведение переговоров с клубами о трансфере.

Ранее сообщалось, что несколько клубов РФПЛ претендуют на россиянина. Напомним, что за "Спарту" Караваев играет с 2016 года. В этом сезоне он отыграл всего в трех встречах чемпионата, а в сезоне-2016/17 отметился тремя голами в 27 играх.