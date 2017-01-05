Соперник "Зенита" в Лиге Европы арендовал форварда "Бордо"

Нападающий "Бордо" Исаак Телин перешел в "Андерлехт", сообщает клубная пресс-служба. Форвард сборной Швеции перешел в бельгийский коллектив на правах полугодичной аренды. В текущем сезоне 24-летний игрок принял участие в семи матчах чемпионата Франции, забив два гола.
Напомним, что "Андерлехт" является соперником "Зенита" в 1/16 финала Лиги Европы. Первая игра команд состоится 16 февраля в Брюсселе, а ответная пройдет 23 февраля в Санкт-Петербурге.
De Zweedse spits Isaac Kiese Thelin wordt door Bordeaux voor zes maanden uitgeleend aan #RSCA ! #COYM pic.twitter.com/FODdS0sNNP– RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 5 января 2017 г.
laks53
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