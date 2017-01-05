Соперник "Зенита" в Лиге Европы арендовал форварда "Бордо"

Нападающий "Бордо" Исаак Телин перешел в "Андерлехт", сообщает клубная пресс-служба. Форвард сборной Швеции перешел в бельгийский коллектив на правах полугодичной аренды. В текущем сезоне 24-летний игрок принял участие в семи матчах чемпионата Франции, забив два гола.

Напомним, что "Андерлехт" является соперником "Зенита" в 1/16 финала Лиги Европы. Первая игра команд состоится 16 февраля в Брюсселе, а ответная пройдет 23 февраля в Санкт-Петербурге.