18:13 | ФУТБОЛ — Трансферы

Соперник "Зенита" в Лиге Европы арендовал форварда "Бордо"

0
0
0
1

Нападающий "Бордо" Исаак Телин перешел в "Андерлехт", сообщает клубная пресс-служба. Форвард сборной Швеции перешел в бельгийский коллектив на правах полугодичной аренды. В текущем сезоне 24-летний игрок принял участие в семи матчах чемпионата Франции, забив два гола.

Напомним, что "Андерлехт" является соперником "Зенита" в 1/16 финала Лиги Европы. Первая игра команд состоится 16 февраля в Брюсселе, а ответная пройдет 23 февраля в Санкт-Петербурге.

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

laks53

Ресурс с прогнозами на теннис. Информация с фиксированным исходом с первых уст. Скидки до 90% с бонус кодом " First". Сайт - wintennis.in

18:36

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ