Соперник "Зенита" по плей-офф Лиги Европы усилился нападающим "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Жан-Кристоф Баэбек перешел в "Утрехт" на правах аренды, сообщает пресс-служба голландского клуба. Соглашение рассчитано на один год.

Ранее он выступал на правах аренды за"Труа", "Валансьен", "Сент-Этьен" и "Пескара". В прошлом сезоне в чемпионате Италии он провел 15 матчей и забил четыре гола.

Напомним, что "Утрехт" является соперником "Зенита" в 4-м отборочном раунде Лиги Европы. Первая встреча пройдет в голландском Утрехте 16 августа, ответная – 24 августа в Санкт-Петербурге.