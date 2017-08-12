Соперник "Зенита" по плей-офф Лиги Европы усилился нападающим "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Жан-Кристоф Баэбек перешел в "Утрехт" на правах аренды, сообщает пресс-служба голландского клуба. Соглашение рассчитано на один год.
Ранее он выступал на правах аренды за"Труа", "Валансьен", "Сент-Этьен" и "Пескара". В прошлом сезоне в чемпионате Италии он провел 15 матчей и забил четыре гола.
Напомним, что "Утрехт" является соперником "Зенита" в 4-м отборочном раунде Лиги Европы. Первая встреча пройдет в голландском Утрехте 16 августа, ответная – 24 августа в Санкт-Петербурге.
📢 Versterking voor #fcutrecht! @JCBahebeck wordt dit seizoen gehuurd van @PSG_inside! Lees meer: https://t.co/1dObZNZehF. #BienvenueBahebeck pic.twitter.com/J0yxzjfzhR– FC Utrecht (@fcutrecht) 12 августа 2017 г.