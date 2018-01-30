Соперник "Спартака" по Лиге Европы "Атлетик" на замену Ляпорту хочет купить Иньиго Мартинеса

Защитник "Реал Сосьедад" Иньиго Мартинес может перейти в "Атлетик", сообщает El Correo. По информации источника, руководство бильбаосцев рассматривает кандидатуру 26-летнего игрока в качестве замены Эмерику Ляпорту, который в ближайшее время перейдет в "Манчестер Сити".

Отмечается, что клуб из Бильбао согласен активировать опцию выкупа испанца за 32 миллиона евро. В текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Мартинес провел 16 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Напомним, что "Атлетик" является соперником "Спартака" по 1/16 финала Лиги Европы.